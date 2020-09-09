Hatayspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig'de ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor’da futbolcular sezon öncesi sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız, yeni sezon öncesi bölgesel sponsorumuz Özel Defne Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Hastane Başhekimi Op. Dr. Haydar Mısırlıoğlu takım kaptanımız Mesut Çaytemel’e çiçek takdim ederek yeni sezon öncesi Atakaş Hatayspor’umuza başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan bordo-beyazlılar sezonun ilk maçı olan Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Bayrak / HATAY (İHA)