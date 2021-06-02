Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 61 puanla 6. sırada tamamlayan ve ligin flaş takımlarından birisi olan Hatayspor'da transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Emre Çolak ve Osman Şahin ile sözleşme imzalayan Akdeniz ekibi, 2 ismi daha kadrosuna kattı. Ligden düşen Ankaragücü'nde forma giyen Saba Lobjanidze ve Karagümrük'le olan sözleşmesi sona eren Fatih Kuruçuk'u kadrosuna kattı.

Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren Lobjanidze, sağ kanat mevkisinde görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 38 maçta 3 gole imza atarken 8 de asist yapmıştı.

Stoper bölgesinde oynayan 23 yaşındaki Fatih Kuruçuk ise 3 büyüklerin transfer listesinde yer alıyordu. Genç savunmacı Karagümrük ile sözleşme yenilemedi. Göztepe altyapısından yetişen Fatih, geçen sezon 16 maçta forma giydi.

Hatayspor'un bu iki transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

Yakup Çınar / fanatik.com.tr