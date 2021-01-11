Hataysporlu Boupendza durdurulamıyor... Antalyaspor maçında attığı 4 golle herkesin dikkatini çeken, sonrasında Konyaspor ağlarını 2, Gençlerbirliği filelerini de 1 kez sarsan Gabonlu yıldız, Beşiktaş karşılaşmasına da damga vurdu. 2 gol atıp yıldızlaşan 24 yaşındaki forvet, böylelikle son 13 günde çıktığı 4 lig maçında 9 kez rakip ağları havalandırmış oldu. Maç boyunca Beşiktaş savunmasını çok zorlayan özellikle attığı ikinci golde hem Vida hem de Welinton’u çaresiz bırakan Boupendza’nın toplamda ise 12 golü var. Süper Lig’de krallık yarışında zirvede bulunan başarılı oyuncuyu, 11 golle Larin takip ediyor.

300 bin Euro'ya geldi

Attığı gollerle takımını sırtlayan Boupendza için sezon başında Hatayspor sadece 300 bin Euro (2.7 milyon TL) bonservis bedeli ödedi. Süper Lig takımlarına milyonlarca Euro maliyetlerle gelen forvetleri geride bırakan Gabonlu yıldız, şimdiden pek çok kulübün dikkatini çekti. Hatayspor’un Fransa’nın Bordeaux takımından transfer ettiği Boupendza’nın 2022’ye kadar kontratı bulunuyor.