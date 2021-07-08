Mehdi Boudjemaa Hatayspor'da. Süper Lig 'de geçen sezona damga vuran Hatayspor 23 yaşındaki Mehdi Boudjemaa ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Hatayspor teknik heyeti ocak ayından bu yana Mehdi Boudjemaa ismini yakından takip ediyordu. Bu arada Hatayspor transferi resmen açıkladı.

Lig 1 takımları istiyordu!

Mehdi Boudjemaa Fransa Ulusal Lig 1'de geçen sezon Laval forması giyiyordu ancak Guingamp takımının sözleşmeli oyuncusuydu. Hatayspor'un bu transferi cüzi bir bonservis bedeli karşılığında bitirdiği belirtiliyor.

Guingamp taraftarı çıldırdı!

Geçen sezon Laval'dak performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Fransız orta sahanın Hatayspor'a transferi sonrası Guingamplı taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu.

Cezayir asıllı Fransız futbolcu Hatayspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladıktan sonra takımın kampına katılacak. Geleceğe yatırım transferi olarak görülen Mehdi Boudjemaa transferinin yeni sezon performansı şimdiden merak konusu.

Tam bir kesici 6 numara

Orta sahanın değişik bölgelerinde forma giyebilen Mehdi Boudjemaa orta sahanın savunma yönünde gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim. 1.82 boyundaki oyuncunun stili eski Galatasaraylı Melo'ya benzetiliyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel