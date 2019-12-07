Hatayspor zirveyi sevdi
TFF 1.Lig 14.hafta maçında Hatayspor sahasında Boluspor'u 3-0 yendi ve 30 puana yükselip liderliğini sürdürdü. Hatayspor adına golleri Hamza Gür (2) ve Mesut Çaytemel (pen.) kaydetti. Boluspor ise bu sonuçla 11 puanda kaldı.
TFF 1.Lig'de lider konumunda bulunan Hatayspor sahasında oynadığı Boluspor maçını 3-0 kazandı ve puanını 30'a çıkardı. Hatayspor adına Hamza Gür iki gol atarken kaptan Mesut Çaytemel penaltıdan bir penaltı kaydetti. Boluspor ise bu sonuçla 11 puanla son sıralarda kaldı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel (Dk. 86 Quali), Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Dodo (Dk. 46 Melih Okutan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk.46 Bilal Kısa), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
Goller: Dk. 35 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 65 ve 90 1 Hamza Gür (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Batuhan Altıntaş, Dk. 34 Hayrullah Bilazer (Boluspor)