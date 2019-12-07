Hatayspor zirveyi sevdi

TFF 1.Lig'de lider konumunda bulunan Hatayspor sahasında oynadığı Boluspor maçını 3-0 kazandı ve puanını 30'a çıkardı. Hatayspor adına Hamza Gür iki gol atarken kaptan Mesut Çaytemel penaltıdan bir penaltı kaydetti. Boluspor ise bu sonuçla 11 puanla son sıralarda kaldı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Oğuz Terzi, Utku Tunavelioğlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 85 Barbosa), Rayane, Hamza Gür, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 81 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel (Dk. 86 Quali), Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan (Dk. 62 Gökhan Sazdağı), Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Dodo (Dk. 46 Melih Okutan), Mustafa Batuhan Altıntaş (Dk.46 Bilal Kısa), Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt

Goller: Dk. 35 Mesut Çaytemel (Penaltıdan), Dk. 65 ve 90 1 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Batuhan Altıntaş, Dk. 34 Hayrullah Bilazer (Boluspor)



