Hatayspor yeni sezona hazırlanıyor

Halil İbrahim KARAÇAY - Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) - Spor Toto 1’inci Lig'de mücadele eden Hatayspor’da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Askerlik süresi dolan futbolcuların kampa katılması ile yeni sezonun takımı netlik kazanmaya başladı. Hatayspor Osman Çalgın Tesisleri'nde 4 gündür kampta olan bordo-beyazlılar, kampın 4’üncü gününü ısınma, dar alanda pas ve şut antrenmanı ile geçirdi.

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut yeni sezon çalışmalarının devam ettiğini, altyapı hocaları eşliğinde devam ettiğini belirterek, "Altyapı hocalarımızın raporları doğrultusunda 12 futbolcuyla çalışmalarımız devam ediyor. Kaç tanesini yanımızda Erzurum kampına götürebiliriz onun değerlendirmesini yapıyoruz. 8 temmuz itibari ile Erzurum kampımıza başlayacağız 5 Ağustos'ta da Erzurum kampını noktalayacağız" dedi.

Genç oyuncular dışında 18 oyuncu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Palut, takımdaki eksikliklerin giderilmesi adına bir sağ bek, iki orta saha, bir kanat oyuncusu ve bir forvet olmak üzere 5 transfer gerçekleştirileceğini belirterek, yapılacak olan 5 transferin takımı daha ileri götürecek isimler olması gerektiğinin altını çizdi.

"GİTMEYİ DOĞRU BULMADIM"

Süper Lig takımlarından teklifler almasına rağmen yeniden Hatayspor’la sözleme yapan İlhan Palut, Hatayspor’u tekrardan tercih etmesi ile ilgili şunları söyledi:

“Bunun iki sebebi var bir futbol içi nedenler, biz Hatayspor takımını mümkün mertebe koruyup bunun üzerine gerekli transferleri yapabilirsek geçen seneden daha iyi performans gösterip bu ligde işimizi sonuçlandırmaktır. İkinci sebep ise iki buçuk yıldır teknik direktörlük yaptığımız daha öncesinde de her kademesinde bulunduğumuz bir kulübümüz var. Büyükşehir belediye başkanından tribüne gelen küçük çocuğuna kadar bize destek veren insan var bizde buna duygusal açıdan baktığımızda ilk fırsatta terk edip gitmeyi doğru bulmadık.”

Hatayspor kaptanı Mesut Çaytemel, geçen sezon Süper Lig’in kapısından döndüklerini ifade ederek, bu sezona daha iyi hazırlanıp Süper Lig’e çıkmak istediklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İlhan Palut'un açıklamaları

- Mesut Çaytemel'in açıklamaları

- Antrenmandan detaylar