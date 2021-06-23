Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak olan Atakaş Hatayspor'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemi başlamadan 6'sı yerli 8 futbolcu ile ön anlaşma imzalayan Bordo-Beyazlılar forvetini de Suudi Arabistan'da buldu.

Aaron Boupendza ve Mame Diouf'un takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Bordo-Beyazlılar forvet arayışlarını sürdürürken, yönetim gündemine Fildişi Sahilli 32 yaşındaki Wilfried Bony'i aldı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın İttihad takımında forma giyen tecrübeli forvetin İttihad takımı ile sözleşmesinin bittiği ve serbest kaldığı öğrenildi.





İlgili Haberler Beşiktaş transfer haberi: Kaan Ayhan için teklif yapıldı





Uzun yıllar Premier Lig'de oynadı

Daha önce İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City, Swansea City ve Stoke City gibi takımların formasını giyen Bony, İngiltere'de çıktığı 115 maçta 36 gol 10 asistlik performans sergiledi. Hollanda ve Çin Liglerinde de forma giyen Fildişili futbolcu, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da oynadı. 32 yaşındaki futbolcunun 2020 yılından beri herhangi bir kulüple kontratı bulunmuyor.

(Kaynak: Hatay Söz Gazetesi)



