Hatayspor, Wilfried Bony transferini bitiriyor

Transferde Anadolu takımları yıldızlara kanca atmaya devam ediyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig ’e damga vuran Hatayspor, yeni sezona da flaş transferleriyle bomba gibi girmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Bordo-Beyazlılar, dünyaca ünlü bir forvet için düğmeye bastı. Katar’dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Wilfried Bony ile yakından ilgilenen Güney ekibi oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde çok önemli mesafe katetti. Uzun yıllar Premier Lig’de forma giyip son olarak da Al İttihad’da oynayan Bony’nin adı çok defa Süper Lig takımlarıyla anılmıştı.

Önce kongre sonra imza

Hatayspor, Bony transferini kongre sonrası açıklamayı planlıyor. Kulüp yaptığı yazılı açıklamada olağan genel kurul kararı aldıklarını bildirdi. 9 Temmuz’da yapılacak kongrede mevcut yönetimin güven tazelemesi bekleniyor.