Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 36’ncı haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın genelinde rakibe çok fazla net pozisyon vermediklerini söyleyen Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Öncelikle haklı bir beraberlik olduğunu düşünüyorum. Hem ilk yarı hem de ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar vardı. İlk yarı biraz daha fazla topun Trabzonspor'da olduğu bölümler oldu. Ama o bölümlerde bile kontra atakla ve rakibin savunmadan çıkışlarında kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik, değerlendiremedik. İkinci yarı kendimiz savunmadan çıkarken bir tane merkeze atılan bir top sonucu Djaniny'nin bir golüyle geriye düştük. Sonra bazı oyuncu değişikliği ve saha içinde bazı diziliş değişikliğiyle baskı kurmaya çalıştık ve bunda başarılı olduk. Sırf son paslarda biraz daha etkili olabilseydik, daha iyi paslarla daha iyi ortalarla özellikle 40 tane orta yapmışız, bunun sadece 10 tanesi olumlu. Bu konuyla ilgili biraz daha belki etkili olsaydık, daha önce belki beraberliği yakalar, galibiyeti arayan taraf da olurduk ama iki takım oyuncularının da iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Keyifli bir maç izledik. İki tarafa giden gelen bir oyun vardı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Ruben disiplin konularında haddini aştı"

Ruben’in kadro dışı kalmasıyla ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "Ruben 2 senedir bizimle beraberdi. Geçen sene özellikle bizim ligi çok başarılı bitirmemizde gerçekten pay sahibiydi. Bu sezon da ilk yarı özellikle oynadığı futbolla bize katkı sağladı. Bugüne kadar sağ olsun bize katkı sağladı ama maalesef benim hiç bu konularda taviz vermediğim disiplin konularında haddini aştı. Bir değil birkaç kez bunu affetmeme rağmen devam ettirdi. Artık benim de mecbur bir karar vermem gerekiyordu. Zaten biliyorsunuz sözleşmesi bitiyordu. Önümüzdeki sezon da devam etmemek için öyle bir karar aldık. Ama kendisi bugüne kadar bize kulübe verdiği emekler için kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA



