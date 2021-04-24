Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Maçın hakkı 1 puandı

Süper Lig'in flaş takımlarından birisi olan Hatayspor, son haftalarda inişli çıkışlı grafik çiziyor. Akdeniz ekibi, ligin 37. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktör Ömer Erdoğan "Pozisyon zengiliği az olan bir maçtı. 2 takım da fazla pozisyona girmedi. Takım olarak, takım savunmasını çok iyi yaptık. Rakibe ne alan ne de pozisyon verdik. Maçın hakkı iki takım içinde 1 puandı" dedi.