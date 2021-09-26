4 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe yenilgisiyle sona eren Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan zorlu mücadelenin ardından konuştu. Sarı-Lacivertliler'in savunmasına övgüler yağdıran başarılı hoca, "İkinci yarı golü bulduktan sonra risk almaya başladık. Rakibe pozisyonlar verdik. Ben oyuncularımı kutluyorum. Ellerinden geleni yaptılar. 4 haftadır güzel bir gidişatımız vardı. Ama bir yerde son olacaktı, bugüne kısmetmiş. Geliştireceğiz kendimizi. Ancak Fenerbahçe savunmasına da parantez açmak lazım. Muhteşem oynadılar. Kim, Szalai, Novak... Bize fazla pozisyon şansı vermediler" ifadelerini kullandı.

'Oyuncularım keyif alsın istiyorum'

Geleceğe dönük de konuşan Ömer Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Oyuncularımın oynarken keyif almasını istiyorum. Hiçbir zaman futbol dışındaki şeylerle uğraşmayan, oyunun iki bölümünü de doğru oynayan bir takım istiyorum."