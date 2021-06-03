Hatayspor takımdan ayrılan isimleri açıkladı!

Süper Lig'in bu sezon flaş ekiplerinden biri olan ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğensini kazanan Hatayspor, 31 yaşındaki stoperi Yusuf Abdioğlu, 31 yaşındaki kaleci Akın Alkan ve 37 yaşındaki Mesut Çaytemel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yusuf Abdioğlu ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan, bordo beyaz formamızı gururla taşıyan futbolcumuz Yusuf Abdioğlu'na emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.









Tecrübeli kaleci için ise Hatayspor şu açıklamalar kullanıldı:

"Takım kaptanlarımızdan Akın Alkan ile sözleşmemiz sona ermiştir. Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan, formamızı gururla taşıyan kaptanımız Akın Alkan'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."









Tecrübeli isim Mesut Çaytemel de ayrıldı

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu Mesut Çaytemel ile de yolların ayrıldığını açıklayan Hatayspor, "Takım kaptanımız Mesut Çaytemel ile sözleşmemiz sona ermiştir.Takımımızın kazandığı şampiyonluklarda büyük emeği olan,bordo beyaz formamızı gururla taşıyan kaptanımız Mesut Çaytemel’e emekleri için teşekkür eder,bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." mesajıyla kaptana veda etti.







