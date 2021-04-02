Hatayspor, Süper Lig’de yarın Galatasaray’ı ağırlayacak

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar, topladığı 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Galatasaray’ı evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

AA