Hatayspor Süper Lig'de! 53 yıllık hasret sona erdi
Hatayspor, TFF 1.Lig'in 33.haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. 1967 yılında kurulan Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek
Hatayspor, TFF 1.Lig'in 33.haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. 1967 yılında kurulan Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek
İlgili Haberler
Puanını 63 yapan Hatayspor böylece ligi lider olarak tamamlamayı başardı
YOK BÖYLE KARİYER!