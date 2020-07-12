Hatayspor, TFF 1.Lig'in 33.haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. 1967 yılında kurulan Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek









Puanını 63 yapan Hatayspor böylece ligi lider olarak tamamlamayı başardı

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