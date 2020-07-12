Hatayspor Süper Lig'de! 53 yıllık hasret sona erdi

Hatayspor, TFF 1.Lig'in 33.haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. 1967 yılında kurulan Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek

12 Temmuz 2020, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Hatayspor Süper Lig'de! 53 yıllık hasret sona erdi

Hatayspor, TFF 1.Lig'in 33.haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve bitime bir hafta kala Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. 1967 yılında kurulan Hatayspor, 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek


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Adanaspor - Hatayspor maç sonucu: 1 - 2


Puanını 63 yapan Hatayspor böylece ligi lider olarak tamamlamayı başardı

YOK BÖYLE KARİYER!

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