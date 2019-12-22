Hatayspor, Süper Lig yolunda koptu geliyor

Hatayspor gümbür gümbür... Bordo-Beyazlılar, engelleri bir bir aşıyor.
Hatay, dün zorlu maçta Adanaspor ile karşılaşırken, mücadeleyi tek golle kazandı, galibiyet serisi 5 maça çıktı.
İçerde dışarda rakip tanımayan Bayram Toysal’ın öğrencileri maça hızlı başladı. İlk yarım saatte üst üste tehlikeler yaratan Güney ekibi, aradığı golü ikinci yarıda buldu. Selim, 66. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. Kalan bölümlerde kalesini iyi savunan Hatayspor, haftayı galibiyetle kapadı.
Kapıdan dönmüşlerdi
İlk 2 takımın direkt üst lige çıktığı 1. Lig’de 3. sıradaki Akhisar’ın 9 puan önünde yer alan Hatayspor, adeta Süper Lig’e yürüyor. Geçen sezon Play-Off finalinde kaybederek Süper Lig’in kapısından dönen Bordo- Beyazlılar, bu kez hedefe emin adımlarla gidiyor.