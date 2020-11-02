Hatayspor - Sivasspor maç sonucu : 1 - 1

Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Yaklaşık bir ay sonra lig maçına çıkan Hatayspor, 10 kişi kalmasına rağmen puan almayı başardı. UEFA Avrupa Ligi maçlarında yıpranan Demir Grup Sivasspor ise üst üste iki hafta puan kaybetti

Sivasspor'un golünü Max Gradel atarken Hatayspor'un golünü David kaydetti. Maçın 81.dakikasında Hatayspor'dan Ribeiro kırmızı kart görürken son anlarda ev sahibi takımın iki şutu direkten döndü.

Sivasspor son dört resmi maçında bir beraberlik üç yenilgi alırken başarısız bir performans sergiledi





Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Mesut Çaytemel, Rayane, Ribeiro, Selim Ilgaz (Dk. 76 Boupendza), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Barbosa), Akintole, Diouf (Dk. 84 Sackey)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 90 2 Robin Yalçın), Fajr, Yatabare (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Gradel (Dk. 76 Ninga), Kayode (Dk. 76 Kone)

Goller: Dk. 6 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Akintole (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Yatabare, Dk. 62 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 55 Santos, Dk. 90 4 Sackey (Atakaş Hatayspor)





Maçtan dakikalar

2.dakikada sol kanattan Gradel geldi yerden ortası kalecide kaldı

GOL! 6.dakikada Sivasspor Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Uğur ortaladı uygun durumda kafayı vuran Max Gradel kafayla golü attı

GOL! 9.dakikada Hatayspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Selim getirdi yerden pasına Babajide David Akintola vurdu ve golü attı

15.dakikada savunmanın arkasına Diouf sarktı ama kaleci Samassa önce davranıp topu aldı

27.dakikada Sivasspor etkili geldi. Sağ çaprazdan Barış Yardımcı vurdu kaleci Mohamedi son anda çıkardı

SARI KART! 34.dakikada Yatabare yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

37.dakikada Hatayspor, Ribeiro ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahasına gelen topu savunma çıkardı

44.dakikada sol kanattan Fajr geldi yerden ortaladı kaleci Mohamedi topu çıkıp aldı

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında Sivasspor'da Yatabare çıktı yerine Erdoğan girdi

48.dakikada Ribeiro'nun şutu yandan auta gitti

61.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi

SARI KART! 62.dakikada Erdoğan hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 65.dakikada Hatayspor da Ribeiro hakemden sarı kart gördü

69.dakikada Hatayspor'dan Popov şutunu çekti top auta gitti

71.dakika Kayode ceza sahasına girmeden vurdu top kaleyi bulmadı

KIRMIZI KART! 81.dakikada Ruben Ribero ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

85.dakikada Sivasspor atağında Fajr vurdu top savunmadan döndü

HATAYSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 88.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Babajide David Akintola vurdu ve top üst direkten geri geldi

YİNE DİREK! 90+2.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kafayı Boupendza vurdu top yine üst direğe çarpıp dışarı çıktı

Mücadele 1-1 berabere bitti