Hatayspor sil baştan zirveye

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig ’e Ömer Erdoğan yönetiminde başlayan Hatayspor geçen sezonun en dikkat çeken takımıydı. Forvette Boupendza’nın gol krallığında zirveye çıkması, Rayane Aabid ve Akintola gibi oyuncuların dikkat çeken performansı ve her maç ortaya konan kaliteli futbolla büyük sükse yapan Akdeniz ekibi, lig bittiğinde ise adeta dağıldı. İlk sezonunda gelen lig altıncılığı Bordo-Beyazlılar için yeni sezonda çok daha zor görünüyordu. Çünkü savunma tamamen değişti. Burak ve Fatih gibi iki yerliye emanet edilen stoperlerin sağına Kamil Ahmet, soluna Adekugbe geldi. Orta alanda takımın en önemli ismi Aabid gitti.

En az gol yiyen takım

Akintola, Adana Demir’i tercih etti. Boupendza ise Güney’in yolunu tuttu. Adeta yepyeni bir kadroyla lige başlayan Hatayspor’da Ömer Erdoğan oyun felsefesini yeni oyuncu grubuna da çok çabuk işledi. 9 hafta sonunda 19 puan toplayan Güney ekibi, Trabzonspor ’dan sonra ligin en çok gol atan takımı olurken 7 golle de ligin en az gol yiyen ekibi konumuna geldi.