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Hatayspor, Rilwan Hassan'ı Transfer Etmek İstiyor

Süper Lig'de son dakika transfer haberi: Atakaş Hatayspor sağ kanat transferi için düğmeye bastı ve Danimarka Ligi'nden Nijeryalı yıldızı listesine ekledi, girişimlere başladı. İşte detaylar...

20 Haziran 2022, Pazartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Hatayspor, Rilwan Hassan'ı Transfer Etmek İstiyor

Spor Toto Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor transferde atağa geçti. 

Teknik direktör Serkan Özbalta'nın raporu doğrultusunda hücum hattına takviye yapmaya hazırlanan Hatay ekibi sağ kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Rilwan Hassan'la temas sağlandı

Güney ekibi, Danimarka Ligi takımı SönderjyskE ile sözleşmesi sona eren sağ kanat Rilwan Hassan'ı transfer etmek için harekete geçti.

Hatayspor'un Nijeryalı yıldızla temas sağladığı belirtildi.

Rilwan Hassan performansı

Kariyerinde FC Ebedei, Midtjylland ve SönderjyskE takımları bulunan Rilwan Hassan, bu sezon 34 maçta 2 gol ile 2 asist yaptı ve 4 gole katkı sağladı.

(Ajansspor)

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