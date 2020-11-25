Hatayspor penaltılar sonucu Karacabey Belediyespor'a elendi
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Hatayspor'u penaltılarda 5-4 yendi ve Süper Lig ekibini kupa dışına itti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ve Fatih Karagümrük'te dün rakiplerine kaybedip elenmişti
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay
Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Berk Aygün dk. 91 ?), Alexsandros Katranis, Soner Örnek xx (Isaac Sackey dk. 46), Helder Barbosa (David Akıntola dk. 70), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Idır Quali dk. 76), Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Ruben Riberio (Adama Traore dk. 69)
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Mert Altınöz, Berk Aygün, Melih Aşkar
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Sefa Durmuş dk. 46 ?), Alper Karaman dk. 61), İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Sergen İlhan dk. 46), Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nizam (Sadık Arda Yılmaztürk dk. 116 ?), Ömer Çetinbaş
Yedekler: Hüseyin Arslan, Mehmet Alp Kahraman, Berke Özgün
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Goller: Temel Taşkın (dk. 19), Ömer Çetinbaş (dk. 63), Karacabey Belediyespor, Soner Örnek (dk. 25), David Akıntola (dk. 81) Hatayspor
Sarı Kartlar: Isaac Sackey, David Akıntola, Berk Aygün, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Berk Ali Nizam, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)