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Hatayspor penaltılar sonucu Karacabey Belediyespor'a elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Hatayspor'u penaltılarda 5-4 yendi ve Süper Lig ekibini kupa dışına itti.

25 Kasım 2020, Çarşamba 18:13 Son Güncelleme:
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Hatayspor penaltılar sonucu Karacabey Belediyespor'a elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ve Fatih Karagümrük'te dün rakiplerine kaybedip elenmişti


Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay

Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu (Berk Aygün dk. 91 ?), Alexsandros Katranis, Soner Örnek xx (Isaac Sackey dk. 46), Helder Barbosa (David Akıntola dk. 70), Boupendza, Gökhan Karadeniz (Idır Quali dk. 76), Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Ruben Riberio (Adama Traore dk. 69)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Mert Altınöz, Berk Aygün, Melih Aşkar

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Ömer Faruk Gümüş, Gökhan Erdöl (Sefa Durmuş dk. 46 ?), Alper Karaman dk. 61), İlyas Yılmazer, Abdullah Aydın, Taşkın Kartal, Onur Özcan (Sergen İlhan dk. 46), Temel Taşkın, Rasimcan Değirmenci, Berk Ali Nizam (Sadık Arda Yılmaztürk dk. 116 ?), Ömer Çetinbaş

Yedekler: Hüseyin Arslan, Mehmet Alp Kahraman, Berke Özgün

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Goller: Temel Taşkın (dk. 19), Ömer Çetinbaş (dk. 63), Karacabey Belediyespor, Soner Örnek (dk. 25), David Akıntola (dk. 81) Hatayspor

Sarı Kartlar: Isaac Sackey, David Akıntola, Berk Aygün, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Berk Ali Nizam, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)

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