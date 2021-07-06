Süper Lig 'de geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Hatayspor, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Hatayspor, Fransa'dan Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Le Telegramme'ın haberine göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Hatayspor arasında anlaşma sağlandı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Boudjemaa'nın Guingamp ile olan sözleşmesi ise Haziran 2022'de sona erecek.

Guingamp altyapısından yetişen Cezayir asıllı ön libero, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Lavallois'da kiralık geçirmişti. 2019-20 sezonunun ikinci yarısında ise Quevilly Rouen'e kiralanmıştı.