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Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'yı transfer ediyor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, son olarak Guingamp'dan kiralık şekilde Stade Lavallois forması giyen 23 yaşındaki ön libero Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

06 Temmuz 2021, Salı 16:43 Son Güncelleme:
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Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'yı transfer ediyor

Süper Lig 'de geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Hatayspor, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Hatayspor, Fransa'dan Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

Le Telegramme'ın haberine göre 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Hatayspor arasında anlaşma sağlandı ve transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Boudjemaa'nın Guingamp ile olan sözleşmesi ise Haziran 2022'de sona erecek. 

Guingamp altyapısından yetişen Cezayir asıllı ön libero, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Stade Lavallois'da kiralık geçirmişti. 2019-20 sezonunun ikinci yarısında ise Quevilly Rouen'e kiralanmıştı. 

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