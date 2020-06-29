Hatayspor koptu geliyor

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen lider Hatayspor, 30. hafta mücadelesinde orta sıralarda yer alan Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında gol için bastıran Akdeniz ekibi, rakip kaleyi abluka altına aldı. Bordo-Beyazlılar, ilk 45’te yüzde 72’lik topla oynama oranı yakaladı. Konuk ekip ise üretken olmakta bir hayli zorlandı. İkinci devre de ev sahibinin baskısıyla başladı.

Balkes kaleyi tutturamadı!

Üst üste kazanılan kornerlerin sonucunda Mesut Çaytemel yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 52’de penaltıyı değerlendiren Mesut, açılışı yaptı: 1-0. Bordo-Beyazlılar, ilerleyen dakikalarda oyunu rölantiye aldı, iki ekip de tehlikeli olamadı. Ancak ev sahibinin, 90+4’te kazandığı kontra atakta Buğra, soldan ortaladı, Mirkan ise kafayla son sözü söyledi: 2-0.

Değişikliklerin yarısı sakatlıktan

Son dönemde inişli-çıkışlı bir grafik ortaya koyan, 5 maçta 1 kez kazanan Akdeniz ekibi, galibiyetin ardından puanını 57 yaptı, takipçisi Erzurum ile arasındaki 4 puanlık farkın azalmasına izin vermedi. Puanını 35 yapan Balkes ise 3 puan hasretini 7 maça çıkardı. Öte yandan karşılaşmanın son anlarında oyuncuların 4 değişiklik sadece fizik ve kondisyon konusunda epey geride kaldığı görüldü, bu bölümde sakatlıklardan dolayı yapıldı.

Mertcan Polat