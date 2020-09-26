Hatayspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Süper Lig ’in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
5. dakikada Selim Ilgaz'ın yerden pasında topla buluşan Mame Diouf'un şutunu kaleci Ramazan Köse kornere çeldi.
37. dakikada kontratağa çıkan Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın ceza alanı dışarısından sert şutu kaleci Mohamedi'de kaldı.
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
50. dakikada Selim Ilgaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Ramazan gole izin vermedi.
57. dakikada Gökhan Karadeniz'in ara pasında topla buluşan Mame Diouf, kaleci Ramazan Köse'yi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0
84. dakikada Alan Lima'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Mohamedi kornere çeldi.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.