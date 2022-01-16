Hatayspor kalecisi Abdullah Yiğiter: Çıkış maçımız olacak

Süper Lig 'in 21. haftasında Hatayspor'un, Galatasaray 'ı 4-2 mağlup ettiği maçın 28. dakikasında Patrick van Aanholt'un penaltısını kurtararak galibiyette büyük rol oynayan Abdullah Yiğiter son düdüğün ardından o anları değerlendirdi.

21 yaşındaki kaleci, "Daha öncesinde hangi oyuncunun nerelere penaltı atabileceğini çalışmıştık. Bugün penaltı kurtardığım için mutluyum. Bu konuda çalıştığımız için de teknik heyete teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak; istediğimiz gibi başlayamadık, gol yedik. Sonra güzel bir cevap verdik. Kerem Aktürkoğlu'nun frikik golünü kurtarabilirdim, bunun çalışmasını yapacağız. Bu maçı kazanmayı çok istemiştik. Galatasaray maçı bizim çıkış maçımız olacak. Buna inanıyorum" yorumunu yaptı.







