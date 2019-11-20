Hatayspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA)- TFF 1’inci Lig ekiplerinden Hatayspor, zorlu İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde liderlik koltuğunda bulunan bordo beyazlılar, milli aranın sona ermesinin ardından Osman Çalğın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bayram Toysal idaresinde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarına devam eden güney ekibi, zorlu maçı kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Hatayspor’un evinde İstanbulspor’u ağırlayacağı karşılaşma 24 Kasım Pazar günü Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
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