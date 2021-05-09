Hatayspor ilk 5 aşkına

Atakaş Hatayspor, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın tek golü, Boupendza´dan geldi. Boupendza, bu sezon ligdeki 22. golünü kaydetti. 32. dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sacko, ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı kararı verildi. Rodallega’nın vuruşunda Atakaş Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Popov kesti, kral bitirdi

69’da Hatayspor´un geliştirdiği atakta, Popov’un sağdan attığı ortaya altıpas içinde kafa vuran Aaron Boupendza, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Hatayspor kendi sahasında, Denizlispor’u Aaron Boupendza’nın golü ile 1-0 mağlup etti.