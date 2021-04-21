“Asansör takım olmadığımızı gösterdik.”

Hatayspor ve Antalyaspor karşılaşması öncesi düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, “zevkli bir maç ve galibiyet bekliyoruz. Galatasaray öncesi ve sonrasında biraz sıkıntılar yaşadık ama maçlar üç dört gün içerisinde bir daha olunca takım fiziken ve ruhen dinlenmeden ikinci maça çıkıyor. Böyle olunca da istemediğimiz sonuçlar alabiliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha geniş bir kadro ile telafi edecek pozisyona geliriz. Ama biz yine de bu sene hedeflediğimiz noktadayız. İlk 10’da bitirmek istiyoruz. Buna da şükrediyoruz. İlk yılımızda herkes asansör takım diye bakıyordu bize. Asansör takım olmadığımızı gösterdik. Takım olarak örnek olmaya çalışıyoruz. Bu sene pandemi hariç durumumuzdan memnunuz bir şikâyetimiz yok” dedi.





"Mame Diouf gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız."

Hatayspor’un başarılı sporcusu Mame Diouf’un Beşiktaş’a transferi ile ilgili çıkan iddiaları yanıtlayan Lütfü Savaş, “ Bu konuda Beşiktaş ile görüşülmedi. Beşiktaş Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz ama biz Mame Diouf’u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor. Mame Diof gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz. Ben uzun yıllar Hatayspor’a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz. Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal’i değil belki bütün Afrika’daki en sempatik, en faydalı futbolcu biri olduğunu söyleyebilirim” açıklamalarında bulundu.

Hatayspor’un profesyonel bir takım olduğunu belirten Savaş, dışa kapalı bir kulüp olmadıklarını ifade ederek transferler konusunda iki tarafın arzuları doğrultusunda hareket ettiklerini açıkladı.

“BÜYÜK KULÜPLERDEN HATAYSPOR’DAKİ FUTBOLCULARIMIZ İLE İLGİLİ TALEP GELMEDİ”

Boupendza’ya Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ın da talip olduğu iddialarını yanıtlayan Savaş, “Şu anda her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya’dan Boupendza’yı ciddi takip eden takımlar var. Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor’daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi” dedi.

“PENALTIYI KAZANDIRAN DA GOL ATAN DA BOUPENDZA’YDI”

Boupendza’nın sakatlanması ile ilgili açıklama yapan Savaş su sözlere yer verdi: “Boupendza’nın yüzük parmağının avuç içine gelen kısmında kırılma oldu. Ameliyat ettirdik. Ameliyattan beş altı gün sonra korkarak oynadı. Bu insan oynarken mutlaka elini korumak zorunda kalıyor. Ve riskli hiçbir hareket yapmıyor. Böyle olunca da verimli olamadı. Tam eli iyileşecekken de milli takıma gitti. Milli takıma gittikten sonra orada güzel bir gol attı. Ama milli takımın ikinci maçından önce Covid olduğu ortaya çıktı ve buraya geldi. Bizim antreman yapmayan oyuncuyu oynatma şansımız yoktu. Galatasaray maçına antreman yapabilen, hazır olan oyuncular ile çıkıldı. Ondan sonraki süreç içerisinde son maçlarda Boupendza tekrardan formunu buluyor. Trabzon maçında biz çok memnunduk. Çok güzel ataklar yaptı. Takıma çok faydalı oldu. Penaltıyı kazandıran da gol atan da Boupendza’ydı”

“HATAYSPOR’UN SAHİBİ HATAY’DIR”

Galatasaray Hatayspor maçını değerlendiren Savaş, “Bizim takımda ekmeğine şaşı bakan adamın bir daha o takımda yeri olmaz. Ben de Fenerbahçeliyim ve kongre üyesiyim ama birinci olarak Hataysporluyum. Fenerbahçe ile oynarken de benim takımımın yenmesini isterim. Çünkü Hatayspor’un sahibi Hatay’dır. Ama Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın hatta Trabzon’un her şehirden sahibi var. Biz bu takıma son beş yılda çok emek sarf ettik ve bu noktaya getirdik. Benim yönetimimdeki arkadaşlarım, futbolcularım ve taraftarlarım hangi çileli yollardan geçildiğini bilir. Takıma hiçbirinin ihanet etme şansı yoktur. Ömer Hoca ve arkadaşlarımız diğer takımlarla çalışmışlardır ve alın terini almışlardır ama şu anda Hatayspor’un profesyonel hocalarıdır. Ben Hatayspor Fenerbahçe maçında Hatayspor’un yenmesini istiyorsam Ömer hoca da bizim arkadaşlarımız da aynı düşüncededir. Ve profesyonelliğin, nezaket kurallarının ve insanlığın gereği neyse onu yapacaklardır” açıklamalarında bulundu.

SAVAŞ: O MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor maçı hakkında düşüncelerini paylaşan Savaş, “ Ben olaya tarafsız bir gözle yorum yaptım. Bizim beş altı tane pozisyonumuz, Trabzonspor’un iki tane pozisyonu var. İlk pozisyonda gol attılar. Yapılan fauller, verilen kararlar var. Ben hiç birini burada tartışmam. O akşam maçın yorumunu yapan futbolun hakemleri var. Hiçbiri bu penaltı değildir demedi. Herkes penaltı dedi. Ben taraflı gözle bakacağım konuyu konuşmam. Ama şu var ki bu işe tarafsız bakması gereken kamuoyundaki yetkili kişiler penaltı dedi. Şartlara göre hakemler karar veriyor. O nedenle ondan önce de ilk 20-25 dakikada müthiş fauller vardı. Büyük camialar belki seyircilerini tatmin edecek bir şeyler söyleyebilir ama o maçı ben de seyrettim. O maçın hakkı beraberlikti” dedi.







