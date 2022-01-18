Hatayspor haberi... Babadan oğula kaleci: Abdullah Yiğiter

21 yaşındaki kalecinin hem amcası hem de babası eski kaleci. Uzun yıllar Süper Lig’de forma giyen Murat Yiğiter’in oğlu olan Abdullah, sezon başında memleketi Diyarbakır’dan Süper Lig’e transfer olmuştu. Hatayspor’da son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan ve özellikle Galatasaray maçında rakip 1-0 önde iken kurtardığı penaltı ve daha sonra yaptığı başarılı kurtarışlarla adından söz ettiren Abdullah Yiğiter kaleci bir aileden geliyor.

Amca Fuat Yiğiter uzun yıllar 3. Lig’de forma giydi. Ağabeyinden esinlenerek kaleciliği seçen Murat Yiğiter, uzun yıllar Fenerbahçe , Trabzonspor , Vanspor, Ç.Rizespor gibi takımların formasını Süper Lig’de giyerek Diyarbakır’ın ülke futboluna kazandırdığı en önemli futbolculardan biri olarak tarihe geçti.

Babasını örnek alarak kaleci oldu

Babası kalecilik yaptığı yıllarda dünyaya gelen Abdullah Yiğiter, babasını örnek alarak Fenerbahçe altyapısında futbola kaleci olarak başladı. Aykut Kocaman döneminde A takımla idmana çıkarak dikkat çeken 21 yaşındaki Abdullah, geçen sezon Amedspor’da 2. Lig’de forma giyerek ilk profesyonel lig deneyimini yaşadı. Bu sezonun başında iyi bir bonservis bedeliyle Süper Lig ekibi Hatayspor’a transfer olan Abdullah, son haftalarda kupa ve lig maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Galatasaray maçında takımı 1-0 yenik durumda iken penaltı kurtaran ve daha sonra başarılı kurtarışlara imza atan Abdullah’ın başarısı memleketi Diyarbakır’da sevinçle karşılandı.

İHA