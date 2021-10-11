Hatayspor, Gaziantep maçında galibiyete odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Ömer Erdoğan, ligin 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahalarında yapacakları Gaziantep maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, Osman Çalgın Tesisleri’ndeki idman öncesinde gazetecilere, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçının ardından oyuncularına 4 gün izin verdiklerini belirtti.

Milli maç için ülkelerine giden bazı futbolcularının aralarına katılmalarını beklediklerini aktaran Erdoğan, "Milli takımda olan 6 oyuncumuz var. Onların sağlıklı bir şekilde yine aramıza katılmasını bekliyoruz. Gaziantep ile oynayacağımız maça daha iyi, sağlıklı bir şekilde hazırlığımızı devam ettirip, umarım pazartesi günü kendi stadımızda, çok coşkulu taraftarın önünde yine coşkulu futbol gidişatımızı devam ettiririz." diye konuştu.

Erdoğan, Gaziantep’in yetenekli futbolcuları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda oynadığımız futbolun devamını getirmemiz gerektiğini biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ev sahibi olarak mutlu ve üç puanla ayrılmak istiyoruz. Her rakibe saygı duyacağız ama rakibin de bize saygı duymasını sağlamamız için sahada daha çok isteyen, arzulayan ve iyi futbol oynayan takım olacağız."

Erdoğan, Mehdi Boudjemaa’nın kart cezası olduğunu, Onur Ergün ve Isaac Sackey’in sakatlığının sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat da milli maç arasının takıma iyi geldiğini ve artık oyuncularının sağlıklı şekilde takıma katılmalarını temenni ettiklerini aktardı.

Özat, seyircileri önünde Gaziantep karşısında iyi bir sonuç almak istediklerini ifade etti.

AA