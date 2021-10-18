Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında bugün Gaziantep FK'yi konuk edecek. Hatayspor sahasında rakibini mağlup etmek istiyor. Gaziantep FK ise deplasmanda puan ya da puanlar arayacak. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İki Güney ekibi; Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Ev sahibinde Isaac Sackey’nin sakatlığı bulunuyor. Konuk takımda Jefferson ve Olkowski’nin tedavilerine devam ediliyor. Bu oyuncular maçta forma giyemeyecek. İki takımda haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.
Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Hatayspor - Gaziantep muhtemel 11'ler
Hatayspor: Munir, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Traore, Dylan, Saba, Diouf
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy, Caulker, Halil, Merkel, Recep, Figueiredo, Maxim, Sagal, Muhammet
Hatayspor, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla toplayıp, 4. sırada haftaya girdi.
Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.