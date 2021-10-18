İki Güney ekibi; Hatayspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Ev sahibinde Isaac Sackey’nin sakatlığı bulunuyor. Konuk takımda Jefferson ve Olkowski’nin tedavilerine devam ediliyor. Bu oyuncular maçta forma giyemeyecek. İki takımda haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Hatayspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Gaziantep muhtemel 11'ler

Hatayspor: Munir, Kamil, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Traore, Dylan, Saba, Diouf

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Papy, Caulker, Halil, Merkel, Recep, Figueiredo, Maxim, Sagal, Muhammet

Hatayspor, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla toplayıp, 4. sırada haftaya girdi.

Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan Gaziantep FK ise 11 puanla 12. sırada yer alıyor.















