Hatayspor - Galatasaray maçının öne çıkan rakamları

Hatayspor, son maçta Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri son zamanlarda performans düşüklüğü yaşıyor. Ancak genç menajerin birkaç kilit oyuncusu geri döndü ve bu yüzden performansta bir iyileşme bekleyebiliriz. İç sahada art arda iki mağlubiyete engel olamadılar ve Ömer Erdoğan'ın buradaki önceliği bir üçüncüyü eklemekten kaçınmak olacak.

Galatasaray , Giresunspor'a iç sahada 0-1 yenilmesi Fatih Terim'in görevden alınmasına neden oldu. Kötü performansına ve formsuzluğuna rağmen, Fatih Terim'in ayrılması taraftarları ikiye böldü. Yönetim zaman kaybetmeden New York City ve Flamengo'da görev alan Guardialo'nun eski asistanı olan Domenec Torrent'i takımın başına getirdi. İspanyol hocanın nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil. Hoca değişikliklerinde takımın olumlu reaksiyon vermesini burada bekleyebiliriz.

Torrent'in ilk resmi maçında mücadele hakkında yorum yapmak zor olsa da Hatayspor'un evinde en az bir puan alması muhtemel.