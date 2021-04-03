Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişti

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının hakemi MHK tarafından değiştirildi. 90 dakika sonunda çıkan büyük kavgalarla hatırlanan 2 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisi sonrası, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sert eleştirilerine maruz kalan Fırat Aydınus, 2.5 yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılı takımın bir maçında görevlendirilirken, son anda bir değişiklik yaşandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan Aydınus, karantinaya alındı ve onun yerine Abdulkadir Bitigen'in orta hakem olarak düdük çalacağı açıklandı. Bitigen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Emre Kılınç'a "arkadan müdahale" gerekçesiyle kırmızı kart göstermiş, sonraki haftalarda benzer bir pozisyonda Fenerbahçeli Serdar Aziz'e sarı kart çıkarınca Sarı-Kırmızılılar'ın tepkisini çekmişti. Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesapları da, MHK tarafından yapılan zorunlu hakem değişikliğini, "Son dakika" notuyla takipçilerine duyurdu.