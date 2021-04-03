Hatayspor-Galatasaray maçında VAR hakemi Koray Gençerler oldu

Süper Lig 'in 32. haftasında ligin flaş ekibi Hatayspor sahasında zirve mücadelesi veren Galatasaray 'ı ağırlıyor. Kritik maç öncesi TFF'nin resmi sitesinde yapılan duyuruya göre mücadelenin Var hakemliğini Koray Gençerler üstlenecek.

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Fırat Aydınus yerine Abdulkadir Bitigen

Hatayspor ile Galatasaray oynanacak lig maçının hakemi MHK tarafından değiştirildi. 90 dakika sonunda çıkan büyük kavgalarla hatırlanan 2 Kasım 2018’deki Fenerbahçe derbisi sonrası, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sert eleştirilerine maruz kalan Fırat Aydınus, 2.5 yıl aradan sonra Sarı-Kırmızılı takımın bir maçında görevlendirilirken, son anda bir değişiklik yaşandı.







