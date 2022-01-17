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Hatayspor - Galatasaray maçında Burak Elmas’tan kulübeye telefon

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray maçının ilk yarısında saha kenarında gerginlik yaşanırken Burak Elmas, yedek kulübesindekilere telefonla ulaşarak sakin olmalarını istedi.

17 Ocak 2022, Pazartesi 10:02 Son Güncelleme:
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Hatayspor - Galatasaray maçında Burak Elmas’tan kulübeye telefon

Süper Lig 'de 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Müsabaka 1-1 devam ederken Hatayspor ile Galatasaray kulübesi arasında gerginlik yaşandı.

Pulat ile Ömer ve Aytaç arasında gerginlik

Hatay’ın penaltıdan skoru 1-1’e getirmesinin ardından ev sahibi ekibin antrenörü Özhan Pulat ile G.Saraylı Ömer Bayram ve Aytaç Kara arasında gerginlik yaşandı. İki takımın kulübeleri arasında ‘İçerde görüşürüz!’ anlamında el hareketleri yapıldı.

Burak Elmas'tan kulübeye telefon

Spor Arena'nın haberine göre; saha kenarında yaşananları tribünden izleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yedek kulübesindekilere telefonla ulaşarak sakin olmalarını istedi.


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