Milli ara öncesinde Kayserispor ve Rizespor yenilgileri alıp 7. sırada takılı kalan Hatayspor'da 5 eksik var. Youssouf Kone ve Alexandros Katranis cezalı, TD Ömer Erdoğan'ın sol bekte Mesut Çaytemel'le oynaması ya da stoper Pablo Santos'u oraya devşirmesi bekleniyor. Alexandros Katranis, Soner Örnek ve Selim Ilgaz sakat. Savunmanın ortasında Yusuf Abdioğlu forma giyecek. 18 golle "Süper Lig Gol Krallığı" yarışının zirvesinde yer alan Aaron Boupendza konusunda da bir belirsizlik hakim. Gabonlu forvetin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen son 2 çalışmaya katılmadı, durumu maç saati netleşecek.

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Galatasaray ise Hatay deplasmanına 6 eksikle gitti. DeAndre Yedlin, Marcao ve Christian Luyindama cezalı. Kerem Aktürkoğlu sakat, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç koronavirüs karantinasında. Sağ bekte Şener Özbayraklı ya da Martin Linnes tercih edilecek. Sol bekte Marcelo Saracchi'nin oynaması kesin gibi. Stoperde "Ryan Donk & Valentine Ozornwafor" ikilisini izleyeceğiz. Ozornwafor bu sezon yalnızca 1 maçta, onda da ön libero olarak sadece 8 dakika süre aldı. Bu arada TD Fatih Terim de cezalı, keza yardımcılarından Ümit Davala da... Yedek kulübesinde kontrol Levent Şahin'de olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un iç sahada oynadığı son 9 maçın 7'si hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Galatasaray'ın son 4 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" de izledik.

- Hatayspor bu sezon ilk golü attığı 12 lig maçının 11'ini kazanırken, Galatasaray ilk golü yediği 7 lig maçının 6'sını kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %52'lik kesim milli ara öncesi çıktığı 4 maçta 8 puan kaybeden sarı kırmızılı takımın Hatay deplasmanında kazanıp yeniden çıkışa geçeceğini düşünüyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.