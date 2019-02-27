Hatayspor - Galatasaray maç sonucu: 4-2 Galatasaray ucuz kurtuldu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı tarihi bir 90 dakikaya sahne oldu. Galatasaray 2-0 öne geçtiği mücadelede ikinci yarıda Hatayspor'dan 4 gol birden yedi ve inanılmaz bir faciadan kurtulmayı başardı.

Kaleci İsmail Çipe'nin elinden kaçırdığı ve gol olan pozisyon Sarı Kırmızılı taraftarların son dakikaları yürekleri ağızlarda geçirmesine sebep oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Maçtan dakikalar...

2.dakikada Yunus, Hatayspor ceza sahasına girerken yerde kaldı maçın hakemi pozisyonu devam ettirdi.

8.dakikada Mirkan Aydın'ın vuruşu direkten döndü. Hatayspor gole çok yaklaştı.

GOOOOOL - Muğdat maçın 21. dakikasında Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

32.dakikada Hataysporlu Yasin Emre Akbaba'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

45+1. dakikada Hatayspor Mirkan Aydın ile etkili geldi ancak Galatasaraylı futbolcular topu kornere attı.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede ikinci yarı başladı

GOOOOOL- 53. dakikada Emre Taşdemir'in ortasında Emre Akbaba kafa vuruşu ile skoru 2-0 yaptı.

GOOOOOL- 59. dakikada Gökhan Karadeniz penaltıdan skoru 2-1'e getirdi.

GOOOOOL- 70. dakikada yine Gökhan Karadeniz, yine penaltıyla skoru 2-2 yaptı.

GOOOOL - 78. dakikada Mirkan Aydın Hatayspor'u 3-2 öne geçirdi. Maçın son dakikaları bir anda heyecan fırtınasına döndü.

GOOOLL - 88'de Hatayspor 4-2 öne geçti. İsmail Çipe elinden kaçırdı, top çizgiyi geçti.

Maç sona erdi, Galatasaray 4-2 kaybetmesine rağmen zor da olsa yarı finale çıkmayı başardı.

Hatayspor - Galatasaray 11'ler

Hatayspor: Ömer, Mehmet Tayfun, Soner, Sadi, Yasin, Kubilay, Hamidou, Selim, Gökhan, Korkishko, Mirkan

Galatasaray: İsmail, Mariano, Ahmet, Semih, Emre Taşdemir, Donk, Selçuk, Emre Akbaba, Yunus, Sinan, Muğdat

Yedekler: Batuhan, Ndiaye, Ömer, Henry, Mitroglou, Atalay, Gökay, Mustafa, Marcao, Celil











