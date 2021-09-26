MENÜ

Hatayspor - Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakemi belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak olan Hatayspor - Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakemi belli oldu. Karşılaşmanın VAR koltuğuna Koray Gençerler oturacak.

26 Eylül 2021, Pazar 11:22 Son Güncelleme:
- A +
Hatayspor - Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakemi belli oldu

Süper Lig 'in 7. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertliler, Beşiktaş 'ın puan kaybettiği haftada kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor. 

Sarı lacivertliler ile aynı puanda olan Hatayspor da aynı hedef içerisinde... Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar alarak üst sıralarda kalmayı hedefleyen Akdeniz ekibi, formda olan grafiğini bu maçta da göstererek rakibini mağlup etmek istiyor. 

Karşılaşma öncesinde TFF, Hatayspor - Fenerbahçe maçında görev alacak VAR'ı da açıkladı. Buna göre bu karşılaşmada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. AVAR olarak ise Ekrem Kan görev aldı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...