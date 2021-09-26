Hatayspor - Fenerbahçe maçının Video Asistan Hakemi belli oldu

Süper Lig 'in 7. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe zorlu Hatayspor deplasmanına çıkacak. Sarı lacivertliler, Beşiktaş 'ın puan kaybettiği haftada kazanarak rakibinin önüne geçmek istiyor.

Sarı lacivertliler ile aynı puanda olan Hatayspor da aynı hedef içerisinde... Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar alarak üst sıralarda kalmayı hedefleyen Akdeniz ekibi, formda olan grafiğini bu maçta da göstererek rakibini mağlup etmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde TFF, Hatayspor - Fenerbahçe maçında görev alacak VAR'ı da açıkladı. Buna göre bu karşılaşmada VAR koltuğunda Koray Gençerler oturacak. AVAR olarak ise Ekrem Kan görev aldı.