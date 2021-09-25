Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ’in 7. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ’yi ağırlayacak Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Yeni Hatay Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Bordo-beyazlı ekip idmanda, dinamik ısınmanın ardından, pas drili, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Takım daha sonra otelde kampa girerek, maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe ile yarın saat 16.00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda mücadele edecek.