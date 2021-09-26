Hatayspor Fenerbahçe maçı öncesinde formunun zirvesinde

Geçen sezon tarihinde ilk kez ayak bastığı Süper Lig’i 6. sırada bitirerek büyük bir başarıya imzasını atan Hatayspor, kadrosunda önemli değişiklikler olmasına ve 22 golle en skorer isim olan Boupendza gibi bir oyuncuyu kaybetmesine rağmen şu an çok iyi durumda. Bu sezon ligde ilk iki maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan, Galatasaray ’a 2-1 kaybeden Hatay, daha sonra büyük bir çıkış yakaladı. Teknik direktör Ömer Erdoğan’ın öğrencileri, Alanya’yı 5-0, Rizespor’u 2-0 (d), Kayserispor’u 2-1 ve son olarak da Göztepe ’yi 2-0 (d) yenerek ilk kez 4’te 4’lük bir seri yakaladı.

Cezalı oyuncusu yok

Puanını bir anda 13’e yükselten Bordo-Beyazlılar, güçlü rakibi Fenerbahçe ’yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Hatay’da tüm gollerini son 3 maça sığdıran Mame Diouf’un 6 mücadelede 4 gol, 1 asisti, El Kaabi’nin de 5 mücadelede 3 golü bulunuyor. Ev sahibinde bu önemli kapışma öncesi cezalı oyuncu yok. Sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün’ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

"Küçüklüğümden beri Fenerbahçeli’yim"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Fenerbahçe mücadelesi öncesi Radyospor’a konuştu. Savaş, "Şu andaki yakaladığımız başarılı performans, asla tesadüf değil. Giren çıkanı aratmıyor. Bu da bizim için sevindirici. Hatayspor’a yıllardır emek veriyorum. Küçüklükten beri ise Fe nerbahçe’yi tutuyorum. Centilmence bir maç olsun, hak eden kazansın" dedi. Başkan ayrıca Aaron Boupendza için de "Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl vardı. Onu satarak 5 milyon Euro kazandık" dedi.