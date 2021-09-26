Hatayspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Giresunspor galibiyetiyle kendine gelen Fenerbahçe , ligin en çok gol atan ve en iyi averajına sahip takımlarından Hatayspor’a konuk oluyor. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor. Hatayspor ise güçlü rakibini devirip puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmeyi amaçlıyor. Maçta ilk düdük çaldı. Fenerbahçe 17. dakikada Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 30. dakikada Novak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Hatayspor 70. dakikada Saint-Louis'nin attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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Maçtan dakikalar:

⏱ 3' Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sol kanatta yapılan tek pas sonucunda ceza sahasının sol çaprazında topla son buluşan Rossi oldu. Uruguaylı futbolcu şutunu attı top üstten auta çıktı.

⏱ 6' Hatayspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına bindirme yapan Adekugbe top çıkmadan yetişti ve ortasını yaptı. Top biraz arkasına düşse de El Kaabi kafa vuruşunu yaptı, Altay topu kornere çeldi. Atak bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

⏱ 11' Hatayspor bir kez daha tehlikeli geldi. Sol alandan savunma arkasına atılan topla hareketlenen El Kaabi topu yakaladı ve kaleci Altay'ı sol ceza sahasının dışında geçtikten sonra ceza sahası içerisine ortasını gönderdi. Altay henüz kalesine gelemeden Diouf kafasını vurmak istedi ancak Szalai, Hataysporlu futbolcunun topa düzgün vurmasına izin vermedi.

⏱ 14' Fenerbahçe ön alanda baskı yaparak topu Luiz Gustavo ile kazandı. Top Valencia'da kaldı. Valencia Berisha'yı gördü. Alman futbolcu desteğe gelen Mert Hakan'a pasını gönderdi. Mert Hakan şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

⚽ GOL | 17' Sağ kanatta savunma arkasına sarkan Valencia, topla birlikte çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. İçeride boş pozisyonda olan Rossi şutunu attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Uruguaylı futbolcu Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

⏱ 21' Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan Muhammed - Rossi paslaşması sonrasında top Muhammed'de kaldı. Ceza sahası sol çaprazında Muhammed, Mert Hakan'a pasını gönderdi. Mert Hakan topu kontrol etti, döndü, vurdu ancak kaleci Munir gole izin vermedi.

⏱ 22' Sarı lacivertliler Hatay kalesine etkili geldi. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Valencia, topu kontrol edip, şutunu attı ancak top soldan auta çıktı.

⚽ GOL | 30' Fenerbahçe sağ köşeden Mert Hakan ile korner kullandı. Ceza sahasına gelen topa Valencia kafasını vurdu filelere gitmek üzere olan topa Novak dokundu ve sarı lacivertlileri 2-0 öne geçirdi.

⏱ 42' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Savunma arkasında boş pozisyonda olan Valencia kaleci Munir'i geçtikten sonra şutunu attı ancak Fatih kaleyi kapatarak gole izin vermedi. Yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırmıştı.

🟨 45' Vitor Pereira tacı önce Fenerbahçe'ye sonra da Hatay'a veren hakem Abdülkadir Bitigen şiddetli itiraz ettiği için sarı kartla cezalandırıldı.

⏱ 57' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Hatayspor'un orta sahada yaptığı pas hatası sonrasında hızlı çıkan Fenerbahçe'de topu kapan Berisha savunma arkasına sarkan Valencia'ya pasını attı. Valencia şutunu attı ancak Munir gole izin vermedi.

⏱ 58' Hatayspor bu ataktan hemen sonra gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ dışta Traore topu önüne çekti, şutunu attı ancak son anda Altay topu kornere çeldi.

⚽ GOL | 70' Fenerbahçe çıkarkan topu kaptırdı. Kamil Ahmet topu kapıp ceza sahasının arkasında yer alan Saint-Louis'ye ortasını yaptı. Fransız oyuncu topu kontrol ettikten sonra Altay'ı mağlup ederek skoru 2-1'e getirdi.

⏱ 82' Fenerbahçe gol çok yaklaştı. Osayi Samuel ceza sahasına sağ kanattan girer girmez arkaya ortasını yaptı. Orada bulunan Serdar Dursun gelişine şutunu çıkardı ancak Munir gole bir kez daha izin vermedi.

⏱ 90' Fenerbahçe Serdar Dursun'la pozisyonu gole çeviremedi. Sağ kanattan Osayi Samuel arka direkte boş pozisyonda olan Serdar'a pasını attı. Serdar boş kaleye şutunu çekti ancak top direkten geri döndü.