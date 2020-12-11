Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 12. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. Süper Lig’de 17 puanı bulunan ve 6. sırada olan Fatih Karagümrük ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintola, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Karagümrük ilk deplasman galibiyetini almak istiyor!

36 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’de iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam eden Karagümrük, yarın Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Geride kalan 5 deplasman mücadelesinde 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe ve Alanyaspor’a ise mağlup olmuştu. İstanbul ekibinde hedef ligdeki ilk dış saha galibiyetine imza atmak. Bu mücadele öncesinde Hatayspor’da Mesut Çaytemel ve Alexandros Katranis’in sakatlıkları bulunuyor. Karagümrük’te ise Jorguera ve Zukanovic’in sakatlıkları var.

Hatayspor evinde kaybetmiyor!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Karagümrük’ün başında olan Ömer Erdoğan’ı göreve getiren Hatayspor, 11 haftada 9 maça çıkarken, bu mücadelelerde 15 puan topladı. Hafta içinde oynanan BB Erzurumspor mücadelesinden 3-0’lık galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, iç sahada çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2 takım bugüne kadar 4’ü resmi 6 maçta karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Hatayspor galibiyet alamadı. Karagümrük 3 karşılaşmayı kazanırken, 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.