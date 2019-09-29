Hatayspor - Eskişehirspor: 1-0

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, sahasında Eskişehirspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Mirkan'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 11'e yükseltti. Eskişehirspor ise -4 puanla son sırada yer aldı.
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan
HATAYSPOR: Akın (xx)- Kubilay (xx), Mirkan (xx), Selim (xx), Alican (xx) (Dk. 80 Aabid x) , Mesut (xx), Sadi (xx), Furkan (xx) (Dk. 46 Qualı xx), Yusuf (xx), Helder Barbosa (x) (Dk. 46 Gökhan xx), Caner (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx)- Sissoko (xx), Berkay (xx), Sekidika (xx), Milinkovıc (xx), Issah (xxx), Erdal (xx), Mehmet Feyzi (xx), Mehmet (xx), İbrahim (xx) (Dk.68 Ferhat x)(Dk.89 Onur ?), Cemali (xx) (Dk.54 Hakan x)
GOLLER: Dk.58 Mirkan (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Mesut (Hatayspor), İbrahim, Berkay (Eskişehirspor)
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)