Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'a büyük şok... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolu da vurmaya devam ediyor. Daha önce birçok kulüp pozitif vaka bildirirken, dün Hatay adeta kâbusu yaşadı. Geçtiğimiz günlerde 6 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Akdeniz ekibi, dün de teknik direktör Ömer Erdoğan, 11 futbolcu ve 1 kulüp personelinin de virüse yakalandığını açıkladı.

Hatayspor-Erzurumspor maçı ne zaman oynanacak?

17 futbolcusu izolasyonda olan Hatay normal şartlarda yarın Büyükşehir Belediye Erzurum'la kozlarını paylaşacaktı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelişmeler üzerine söz konusu karşılaşmayı ileri bir tarihe erteledi. Maçın ne zaman oynanacağı önümüzdeki günlerde açıklanacak.