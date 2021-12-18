Hatayspor, Emre Çolak ile yollarını ayırdı

Süper Lig 'in iddialı takımı Atakaş Hatayspor'da transfer gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre; Hatayspor yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Çolak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

30 yaşındaki futbolcu, bordo-beyazlılarda 5'i ilk 11 olmak üzere, 9 maçta boy gösterirken, ne asist ne de gol katkısı sağlayamadı.

Emre Çolak'ın kariyeri

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Fatih Karagümrük’e transfer olan Emre Çolak futbola Galatasaray altyapısında başladı ve 2016 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydi. Emre, daha sonra La Liga’ya transfer olarak Deportivo La Coruna’da görev aldı.