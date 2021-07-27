Yeni sezon öncesi Düzce’de kamp yapan Atakaş Hatayspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne sezon öncesi 3. kampını yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanlarla çalışmalarına devam etti.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarda bordo-beyazlılar, dar alanda pas, kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı.
Hatayspor, yarın aynı tesiste kamp yapan Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile hazırlık maçı yapacak.