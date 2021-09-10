MENÜ

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

10 Eylül 2021, Cuma 20:06 Son Güncelleme:
- A +
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig ’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.

Basına kapalı antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu ve teknik idman yaptı.

Bordo-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize’ye hareket edecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...