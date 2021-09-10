Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Süper Lig ’in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde 1 saat 20 dakika çalıştı.
Basına kapalı antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu ve teknik idman yaptı.
Bordo-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Rize’ye hareket edecek.