Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Son dönemin iki formda takımı sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig’de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi. Çaykur Rizespor ise oynadığı son üç maçı kazanmıştı.

Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Aabid, Sackey, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Onur, Skoda

Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig’de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 1-0 yendi. Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.