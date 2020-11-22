Hatayspor - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Hatayspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+7. dakikada Boupendza'nın attığı gol sonucunda 2-2 berabere kaldı. Rizespor, 12. dakikada Mame Biram Diouf'un kendi kalesine ve 64. dakikada Fernando Boldrin'in attığı şık gollerle maç içinde iki kere öne geçmesine rağmen Hatayspor'da 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7'de Boupendza, skoru belirlediler. Rizespor'un maçta uzun süre önde kalmasını sağlayan kritik kurtarışlara imza atan kaleci Gökhan Akkan, 90+7. dakikada şanssız bir pozisyonda hata yaptı ve Hatayspor'da Boupendza, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren Hatayspor, 7. maçında 12. puanına ulaşırken yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmasına rağmen 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Çaykur Rizespor da 8. maçındaki 12. puanını aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Hatayspor, sağ kanattan etkili gelirken yapılan ortada ceza sahası içindeki Akintola'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

GOL | 12. dakikada Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde ters bir kafa vuruşu yapan Mame Biram Diouf'un kendi kalesine attığı golle Çaykur Rizespor, üstünlüğü yakaladı: 0-1.

16. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Diouf, ceza sahası içinde boş kaldı fakat yaptığı kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

Hatayspor'dan büyük tehlike

20. dakikada Hatayspor'da Selim, sağ kanatta topu kontrol etti. Altı pasa çevirdiği topta Akintola'dan önce Rizespor savunmasında Moroziuk araya girdi.

Gökhan, gole izin vermedi

20. dakikada Hatayspor, sağ kanattan korneri kullanırken Pablo'nun yaptığı etkili kafa vuruşunu direk dibinde Gökhan Akkan, kritik şekilde çıkarmayı başardı.

SARI KART | 25. dakikada Çaykur Rizespor'da Yassine Meriah, Diouf'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Meriah, uzun topta ceza sahasına girmeye hareketlenen Diouf'u ceza sahası dışı sağ çaprazda faul ile durdurmuştu.

Hatay'dan bir fırsat daha!

27. dakikada Diouf'un yerde kaldığı pozisyon sonrası serbest vuruşu kullanan Traore'nin ortasında altı pasta bomboş kalan Akintola'nın yakın mesafeden kafa vuruşu, auta gitti.

GOL | 35. dakikada Hatayspor'da Rayane Aabid, ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan sağ köşeye yaptığı şık vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

41. dakikada Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile etkili geldi. Rakibinden sıyrılan Baiano, ceza sahasına girerken sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Burak'a çarparak kornere gitti.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

SARI KART | 63. dakikada Hatayspor'da Sackey, Baiano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Boldrin'den müthiş gol!

GOL | 64. dakikada Çaykur Rizespor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Fernando Boldrin, topu direkt olarak kaleye yolladı ve çok şık bir gole imza attı: 1-2.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Hatayspor'da Sackey oyundan çıkarken Ruben Ribeiro oyuna girdi.

68. dakikada Selim Ilgaz, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşa imza atarken köşeye giden topu Gökhan Akkan kurtardı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 71. dakikada Hatayspor'da Selim Ilgaz oyundan çıkarken Aaron Boupendza oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 73. dakikada Rizespor'da Melnjak, Abdullah Durak ve Onur Bulut oyundan çıkan isimler olurlarken İsmail Köybaşı, Dusan Jovancic ve Braian Samudio oyuna girdiler.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Hatayspor'da Adama Traore'nin yerine Gökhan Karadeniz oyuna dahil oldu.

Gökhan'dan bir kurtarış daha!

90+3. dakikada Hatayspor'un tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta Gökhan Karadeniz'in köşeye yolladığı topu yine Gökhan Akkan çıkardı.

90+3. dakikada kullanılan kornerde Akintola'nın ön direkte yaptığı vuruş auta gitti.

GOL | 90+7. dakikada Hatayspor'da savunma arkasına atılan topta Gökhan Akkan, kalesinden çıktı ve kafa vuruşuyla topu uzaklaştırmak isterken ıska geçmesi sonucunda Boupendza boş kaleye topu yolladı: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Hatayspor - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Yusuf, Pablo Santos, Mesut, Aabid, Sackey, Traore, Selim Ilgaz, Akintola, Diouf

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Boldrin, Donsah, Onur, Skoda



