Hatayspor Beşiktaş canlı

Hatayspor - Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de heyecan devam edecek. Zirve takipcilerin çok yakından takip edeceği mücadelede üst sıralardaki sıralamayı tamamen değiştirecek. Mücadelede çıkacak üç farklı sonuç da Süper Lig puan durumunu alt üst edecek. Boupendza'nın golleriyle ayakta duran Hatayspor, son haftalarda kalesini gole kapatıp galibiyetler alan Beşiktaş'ı konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Aaron Boupendza'nın sürüklediği Hatayspor, as kalecisi Munir'in kırmızı kart gördüğü maçta Gençlerbirliği'ne 3-1 kaybedip 16 maç sonunda 27 puanla yeni haftaya 6. sırada girmişti. Munir'in kırmızı kartı sonrası eldivenleri devralıp Süper Lig'de ilk kez boy gösteren Akın Alkan, Beşiktaş karşısında da ilk 11'de yer alacaktır. Aynı maçta sakatlanan stoper Jean-Claude Billong ile golcü Mame Diouf'un durumları şüpheli. Menemenspor'la TFF 1. Lig'de çıktığı 10 maçta 7 gole katkı (4 gol 3 asist) yapan yeni transfer Mohammed Kamara'nın da lisansı çıkartıldı. TD Ömer Erdoğan'ın kararı maç saati netleşecek.

Son 7 maçının 6'sını kazanan ve bu galibiyetlerde kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta Bernard Mensah ve Gökhan Töre sakatlıkları nedeniyle, Adem Ljajic ise TD Sergen Yalçın'ın kararıyla deplasman kafilesinde yer almadı. Rizespor karşısında 4 gol atarak patlayan Cyle Larin, annesinin vefatı sonrası ülkesi Kamerun'a gidip geldikten sonra hemen maça çıkıp önceki performanslarını aratmayan Vincent Aboubakar takımın önemli gol silahları olmaya devam edecek. Sergen Yalçın'ın ayrıca, kazanan kadronun kaleciyle birlikte savunma 5'lisini değiştirmesi beklenmiyor. Yoğun maç trafiğine rağmen kalede Ersin Destanoğlu, sağ ve sol bekte Valentin Rosier ile Rıdvan Yılmaz, stoper bölgesinde Welinton ve Domagoj Vida forma giyecektir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor'un iç sahada oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti. Bu 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 6 maçının tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" biten Beşiktaş, Ankara ve Kayseri'de "2.5 ALT" ve "KG YOK" ile kazandı.

- Hatayspor bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu 5 lig maçının sadece 1'ini kaybetti! (1 beraberlik - 3 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %44'lük kesim son haftaların formda takımı, liderliğe kadar da yükselen siyah-beyazlı ekibe güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.