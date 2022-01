Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Hatayspor'un Galatasaray 'ı 4-2 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdığı maçı değerlendiren Hatayspor Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ''Çok güzel bir maçtı. Seyir gücü, tempo çok yüksekti. Futbolda olması gereken istatistiklerin üst seviyede olduğu bir maçtı. Koşu mesafelerinin, rakip ceza alanında topla buluşma, pas yüzdelerinin yüksek olduğu bir maçtı. Burada şanslı olan maçı hem televizyonda hem de statta izleyen vatandaşlar oldu. Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayan bir maç oldu. Buna hem Galatasaray hem de Hatayspor katkıda bulundu. Belki hakem maçın oynanması, bölünmemesi adına çok kesmemek adına tutum sergilemiş olabilir. Premier Lig tadında bir maç oldu. Hem skor hem de istatistikler bunu gösteriyor'' dedi.

"HAKEM KARARLARININ ÇOĞU DOĞRUYDU"

Maç sonrası hakem kararlarının tartışıldığını ifade eden Özat, ''Ama çok doğru kararlar da vardı. Maçın geneline bakınca her iki takımın lehine ve aleyhine verilen kararlar birbirini dengeliyordu. Ama sonuca etki eden bir karar olduğunu düşünmüyorum. Eğer çok detaya inilecek olursa, her maçtan sonra hakem kararlarının tartışılması gerektiğine inanıyorum'' diye konuştu.

"AMACIMIZ ÇIKIŞ YAKALAMAK"

Hatayspor’un bir süre iniş trendine girdiğini söyleyen Özat, bunda sakatlıkların ve Covid-19’un da etkisi olduğunu belirtti. Özat, takımın bir çıkışa ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, ''Amacımız bir çıkış maçı yakalamaktı. Bu çıkış da Galatasaray ile olsun diyoruz. Bu hafta perşembe günü (Yarın) Alanyaspor ile oynuyoruz. Bu çıkışımızla sistemin devam ettiğini görmek ve sporcularımız eski formuna döndü diyebilmemiz için yükselişlerin devam etmesi gerekiyor. Umarım öyledir. Bunu da perşembe günü ve sonrasında ev sahipliği yapacağımız Rize maçındaki sonuç belirleyecektir. Umarım sakatlık ve virüs takımımıza gelmez’’ dedi.

"AVRUPA'YI İSTİYORUZ"

Takımın hedeflerinden bahseden Özat, ''İsteğimiz Avrupa diyebiliriz. Biz iki sezondur ilk 10 hedefi koyduk. Geçen yılı 6'ncı olarak bitirdik. Şu anda maç fazlasıyla 3'üncü sıradayız. Her maçı tren istasyonu gibi düşünüyoruz. Bu istasyonda son durağın Avrupa olmasını çok isteriz. Ama eğer başarısız olup mazideki başarılarda kalırsak olmaz. Önümüze bakmalıyız. Çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Üst üste 3 galibiyet alındığı zaman takımın bambaşka bir seviyeye yükseldiği bir lig görüyoruz. Hiç kimse bence 3 büyüklerin bu halde olacağını tahmin etmiyordu. Bu belki bizim için, Anadolu kulüpleri için bir fırsattır. Belki de Türk futbolunda bir değişim yaşanıyor. Çünkü ne derseniz deyin, bugüne kadar 3 büyükler ve Trabzonspor 'un mücadele ettiği bir ligde bir şampiyon çıkıyor ve hepimiz seviniyoruz. Peki Edirne'nin diğer tarafına geçtiğimiz de ne oluyor? Artık uyanma zamanı. Eğer herkes küçük kulüplerin şampiyonluk, Avrupa potasına gideceği ortamı yaratmak için katkı sağlarsa, inanın hem seyir zevki yüksek hem marka değeri gerçek anlamda artan, milyonlarca futbolseverin paydaş olduğu bir lig olur. Belki bu yıl bunun bir başlangıcı olabilir. Çünkü her takım, her takımı yenebiliyor. Biz Galatasaray'ı 4-2 yendik, bu hafta Hatayspor'un Alanya'yı garanti yeneceğini kimse söyleyemiyor veya Galatasaray'ın, Kasımpaşa karşısında garanti kazanacağını göremiyor. Bence bu çok güzel bir şey. Bu değişime herkes alışmalı'' ifadelerini kullandı.

İHA