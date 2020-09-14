Hatayspor - Başakşehir maç sonucu: 2 - 0

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Geçen sezon TFF 1.Lig'de şampiyon olan Hatayspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini Selim Ilgaz ve Barbosa'nın golleriyle aldı. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan maçta Başakşehir yeni transferlerinden Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'a forma verdi. Geçen sezon da Okan Buruk'un ekibi sezon yenilgi ile başlamıştı

Hatayspor geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası 4.tur aşamasında da Başakşehir'i bu kez Hatay'da 4-1 yenmişti.

Maçtan dakikalar

7.dakikada sağ kanattan Popov geldi ortasını savunma uzaklaştırdı

13.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu İrfan Can kullandı ortasını savunma çıkardı seken topa Visca sert vurdu yine savunmadan seken top kornere gitti

16.dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına girmeden Aleksic vurdu şutu savunmadan döndü

BAŞAKŞEHİR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 17.dakikada sağ kanattan Çaicara ceza sahasına girdi penaltı noktasına bıraktı uygun durumda Crivelli vurdu ama top yandan auta gitti

19.dakikada sol kanattan gelen ortaya Mame Diouf kafayı vurdu top yandan auta gitti

22.dakikada sol kanattan kazanılan korneri İrfan Can kullandı ortasına ön direkte Mahmut kafayı vurdu top auta gitti

SARI KART! 29.dakikada taç çizgisi kenarında Mame Diouf'a faul yapan Çaicara hakemden sarı kart gördü

GOL! 36.dakikada Hatayspor, Selim Ilgaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mame Diouf'un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Selim, Mert Günok'u geçip golü attı

Selim Ilgaz böylece Hatayspor'un Süper Lig'de ilk golünü atıp kulüp tarihine geçmiş oldu

42.dakikada İrfan Can Kahveci ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Munir'de kaldı

İlk yarıyı Hatayspor 1-0 önde kapattı

İkinci yarıya Başakşehir oyuncu değişikliği ile başladı. Aleksic çıktı yerine Kerim Frei girdi

50.dakikada Kerim Frei sol kanattan geldi, ortasına Demba Ba istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı

SARI KART! 54.dakikada Başakşehir takımından Skrtel sarı kart gördü

HTAYSPOR 2. GOLE YAKLAŞTI! 60.dakikada sol çaprazda gelen Gökhan'ın sert şutunu kaleci Mert Günok çıkardı

72.dakikada ceza sahası dışında Epureanu şutunu çekti top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 72.dakikada oyundan Hasan Ali ve Mahmut çıktı yerine Cemali ile Berkay girdi

BAŞAKŞEHİR ETKİLİ GELDİ! 77.dakikada uygun durumda topu alan Crivelli hemen vurdu ama şutu dışarı gitti

82.dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Mirkan Aydın ceza sahası dışından vurdu top yandan auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 87.dakikada oyundan Çaicara çıktı yerine Rafael girdi

SARI KART!89.dakikada Hatayspor takımından Ribeiro sarı kart gördü

GOL! 90.dakikada Hatayspor, Barbosa'nın attığı golle 2-0 öne geçti. Penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Barbosa iyi vuramasa da kaleci Mert Günok'u geçmeyi başardı

Mücadeleyi Hatayspor 2-0 üstün tamamladı ve lige galibiyetle başladı





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Mirkan Aydın), Isaac, Selim Ilgaz (Dk. 73 Barbosa), Ribeiro, Rayane (Dk. 90 Soner Örnek), Diouf (Dk. 66 Traore)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Dk. 87 Da Silva), Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 46 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli (Dk. 78 Enes Karakuş)

Goller: Dk. 36 Selim Ilgaz, Dk. 90 1 Barbosa (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Caiçara, Dk. 54 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)



